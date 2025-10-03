Aktualizacja: 03.10.2025 10:48 Publikacja: 03.10.2025 10:18
Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izraelskie wojsko.
Foto: REUTERS/Global Sumud Flotilla
Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w środę wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.
W piątek pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.
Organizatorzy misji humanitarnej – Global Sumud Flotilla – poinformowali we wpisie opublikowanym w serwisie X, że łącznie zatrzymanych zostało ponad 450 wolontariuszy. Część z nich miała zostać przewiezionych na duży statek towarowy, zanim sprowadzono ich na ląd – podaje dziennik „The Guardian”. „Jeśli Palestyna nie jest wolna, nikt z nas nie jest” – zaznaczają działacze.
W czwartek turecka agencja Anadolu wyliczyła, że Izraelczycy zatrzymali co najmniej dziewięć łodzi: Adara, Maria Christina, Alma, Deir Yassine, Sirus, Spectre, Huga, Mikeno i Meteque. Przeciwko jednostkom użyto armatek wodnych. Jedną – jak podała flotylla – celowo staranowano.
W piątek nad ranem przekazano już natomiast, że swoją podróż kontynuować ma już jedynie jedna – spośród 40 statków – jednostka: łódź Marinette. „Wciąż płyniemy” – przekazali organizatorzy na transmisji wideo, pokazując załogę. Statek w czwartkowy wieczór znajdować się miał około 80 mil morskich (ok. 148 kilometrów) od Gazy, czyli zaledwie 18 kilometrów od miejsca, w którym rozpoczęto przechwytywanie innych jednostek. W piątek po godzinie 10.00 czasu polskiego w sieci zaczęły pojawiać się informacje, że i ta jednostka została jednak przechwycona.
W mediach zaczęły pojawiać się pierwsze informacje w sprawie osób, które zostały zatrzymane przez Izrael.
Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani zapowiedział między innymi, że aktywiści zostaną wydaleni z Izraela prawdopodobnie w poniedziałek i wtorek. – Spodziewamy się, że będą przewiezieni czarterowymi lotami do europejskich stolic – stwierdził.
Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało zaś w komunikacie, że wszyscy zatrzymani są przewożeni do portu w Aszdodzie oraz że „wszyscy są bezpieczni i w dobrym stanie zdrowia.” „Na dystansie pozostaje jeszcze jedna jednostka tej prowokacji” – napisano. „Jeśli się zbliży, jej próba wejścia do strefy działań bojowych i złamania blokady również zostanie udaremniona” – dodano.
Flotylla Sunud
Foto: PAP
Według Suhad Bishary – dyrektorki organizacji praw człowieka i centrum prawnego Adalah w Izraelu – aktywiści mają zostać przekazani władzom imigracyjnym po przybyciu do Aszdodu, skąd przed deportacją zostaną przewiezieni do więzienia Ketziot na południu kraju.
W ramach swoich działań Izrael zatrzymał między innymi 48 obywateli Turcji, którzy uczestniczyli w rejsie międzynarodowej flotylli Sumud. Wszyscy zostali przewiezieni już do portu w Aszdodzie – poinformowała agencja Anadolu, powołując się na oficjalne źródła.
Sprawę ostro skomentował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. – Potępiam bandytyzm wobec flotylli Sumud, której celem było zwrócenie uwagi na barbarzyństwo wobec dzieci umierających z głodu i dostarczenie pomocy humanitarnej uciskanym Palestyńczykom – powiedział podczas przemówienia do działaczy swojej partii w Ankarze. – Oczywiste jest, że ludobójczy rząd Netanjahu nie tylko odmawia zgody na zaprowadzenie pokoju, ale też nie może tolerować nawet najmniejszej perspektywy jego zakorzenienia – zaznaczył turecki przywódca.
Prokuratura w Stambule poinformowała natomiast, że wszczęła śledztwo w sprawie zatrzymania 24 obywateli Turcji na pokładach jednostek – podała państwowa agencja Anadolu.
W czwartek o zatrzymaniu flotylli Sumud z Polakami na pokładzie poinformowała w mediach społecznościowych Magdalena Biejat. „Misja humanitarna płynąca do Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael. W tym polscy obywatele Franciszek Sterczewski i Omar Faris. Razem z (posłanką) Darią Gosek-Popiołek i (byłym wiceszefem MSZ) Andrzejem Szejną jesteśmy w kontakcie z flotyllą. Domagamy się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!” – napisała Biejat.
MSZ poinformowało zaś, że zatrzymani Polacy „są bezpieczni” i są przewożeni do Aszdod, gdzie jest już polski konsul.
Na pokładzie jednostek flotylli znajdowało się czworo obywateli Polski: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzi ponad 40 łodzi z ok. 500 osobami na pokładzie. Jednostki przewożą lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy.
Flotylla z pomocą dla strefy Gazy
Foto: PAP
Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.
