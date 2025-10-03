Z tego artykułu się dowiesz: Ile statków z Flotylli Sumud zatrzymały izraelskie siły?

Jakie są dalsze losy aktywistów zatrzymanych przez Izrael?

Jakie działania podjęły międzynarodowe władze w odpowiedzi na przechwycenie flotylli?

Kto wśród Polaków znajduje się na zatrzymanych jednostkach i jaka jest ich obecna sytuacja?

Jakie są reakcje międzynarodowe i komentarze polityczne na działania Izraela?

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w środę wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

W piątek pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

Ile statków Global Sumud Flotilla zatrzymał Izrael?

Organizatorzy misji humanitarnej – Global Sumud Flotilla – poinformowali we wpisie opublikowanym w serwisie X, że łącznie zatrzymanych zostało ponad 450 wolontariuszy. Część z nich miała zostać przewiezionych na duży statek towarowy, zanim sprowadzono ich na ląd – podaje dziennik „The Guardian”. „Jeśli Palestyna nie jest wolna, nikt z nas nie jest” – zaznaczają działacze.