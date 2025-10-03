Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Medalistka igrzysk: Jesteśmy traktowane jak histeryczki, panom wybacza się więcej

Choć miałam na koncie medal olimpijski oraz mistrzostwo świata i Europy, ciągle słyszałam, że nam „się udało”. Całe życie wmawiano mi, że nie jestem utalentowana. Dopiero po srebrze w Tokio, zdobytym w trakcie depresji, uwierzyłam w siebie - mówi Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska w wioślarstwie.

Publikacja: 03.10.2025 08:50

Agnieszka Kobus po zdobyciu pierwszego olimpijskiego medalu. Wraz z Moniką Ciaciuch, Marią Springwal

Agnieszka Kobus po zdobyciu pierwszego olimpijskiego medalu. Wraz z Moniką Ciaciuch, Marią Springwald i Joanną Leszczyńską zajęły trzecie miejsce w Rio de Janeiro, 11 lipca 2016 r.

Foto: Damien MEYER/AFP

Bartosz Nosal

Większość medali dla Polski na dwóch ostatnich letnich igrzyskach olimpijskich, w Tokio i Paryżu, wywalczyły kobiety. Co więcej, prawie wszystkie mistrzostwa i wicemistrzostwa świata w sportach olimpijskich zdobyte przez ostatni rok to też zasługa pań. Jak to wytłumaczyć?

Rzeczywiście, w ostatnich latach to Polki zdobywają więcej medali. Jestem daleka od stwierdzenia, że jesteśmy np. bardziej pracowite od panów. Nie chcę generalizować ani szukać kłótni damsko-męskich, ale mam poczucie, że wciąż mimo tych sukcesów jesteśmy niedoceniane, nie w pełni zauważane. Sama, gdy jeszcze startowałam, wielokrotnie mierzyłam się z hasłami ze środowiska wioślarskiego, że „kobiety mają medale, bo jest tam mniejsza konkurencja”. Skoro wygrałam mistrzostwa świata, to znaczy, że po prostu byłam najlepsza na świecie, prawda? Często słyszałam też, że sport kobiet jest mniej ciekawy od sportu mężczyzn, że zawsze będziemy miały mniej siły czy szybkości. Nie rozumiem, dlaczego wciąż, mimo upływu lat, są osoby, które chcą to porównywać. Dlaczego nie można po prostu uznać, że sport kobiet to sport kobiet, a sport mężczyzn to sport mężczyzn. Przecież nie porównuje się różnych typów samochodów, SUV-ów z autami sportowymi, sportowych z rodzinnymi itd.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia – o dwóch takich, co przegrali z Tuskiem
Plus Minus
Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia – o dwóch takich, co przegrali z Tuskiem
Drony, które wtargnęły do Polski i innych krajów, są zarówno zagrożeniem fizycznym, jak i częścią wo
Plus Minus
Paweł Konzal: Nie mówmy o wojnie hybrydowej, to szkodzi Polsce
Kataryna: Bezpłatna antykoncepcja według Polski 2050. Kasa, misiu, kasa
Plus Minus
Kataryna: Bezpłatna antykoncepcja według Polski 2050. Kasa, misiu, kasa
Weź czerwoną pigułkę i odkryj prawdę o kobietach. Czy manosfera uratuje mężczyzn?
Plus Minus
Weź czerwoną pigułkę i odkryj prawdę o kobietach. Czy manosfera uratuje mężczyzn?
Maciej Klisz jeszcze jako pułkownik w czasie służby w WOT. Nominacja generalska przyszła w 2021 r.,
Plus Minus
Kazał strzelać do dronów, pora na awans? „Najlepiej poinformowany człowiek w Polsce”
Reklama
Reklama
e-Wydanie