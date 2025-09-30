Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodu. Co próbował przekazać?

Aktualizacja: 30.09.2025 13:31 Publikacja: 30.09.2025 12:07
Władimir Putin
Foto: Reuters/Ramil Sitdikov
Putin wystąpił z orędziem z okazji tzw. „Dnia Zjednoczenia”, które miało upamiętnić przyłączenie zaanektowanych ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego do Federacji Rosyjskiej. W 2023 r. Władimir Putin podpisał dekret, ustanawiający to święto właśnie na 30 września. "30 września to dzień zjednoczenia Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporoskiego i regionu chersońskiego z Federacją Rosyjską" – napisano w dekrecie z 28 września 2023 r.
Władze nieuznawanych przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej oraz okupacyjne władze ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego ogłosiły, że Dzień Zjednoczenia z Rosją ma być dniem wolnym od pracy.
Władze rosyjskie przeprowadziły 23-27 września 2022 roku tak zwane referenda w sprawie przyłączenia do Rosji dwóch samozwańczych republik - donieckiej i ługańskiej, a także obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Trzy dni później Putin ogłosił aneksję tych regionów.
– Przyjaciele, obywatele Rosji, składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego święta – Dnia Zjednoczenia Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego z naszym wielkim, zjednoczonym krajem. Trzy lata temu, w referendach przeprowadzonych w Donbasie i Noworosji, miliony naszych rodaków swobodnie i niezależnie wybrały swoją przyszłość – mówił Putin podczas wystąpienia.
Putin przekonywał, że Rosja „toczy bitwę właśnie w obronie tego wyboru” i – jak dodał – „podtrzymania interesów narodowych, wspólnej pamięci i wartości”. – Nasi żołnierze i dowódcy ruszają do ataku, a cały kraj, cała Rosja, toczy tę sprawiedliwą walkę i ciężko pracuje – powiedział Putin w nagraniu wideo opublikowanym na stronie internetowej Kremla.
Niezależne rosyjskie media zauważają, że Putin w czasie orędzia przyznał, że mieszkańcy okupowanych części Ukrainy „mają problemy”. – Jest wiele naprawdę palących, naglących problemów. Wśród nich są najważniejsze, życiowo istotne dla każdego człowieka kwestie zaopatrzenia w wodę czy dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej – stwierdził.
Donald Trump oświadczył w zeszłym tygodniu, że Ukraina ma szansę odzyskać terytorium, co stanowi radykalne odejście od jego wcześniejszego stanowiska, że Kijów powinien oddać część ziemi, aby zakończyć walki. Waszyngton poinformował również, że rozważa prośbę Kijowa o dostarczenie pocisków manewrujących Tomahawk do ataków głęboko na terytorium Rosji.
Według otwartych map pola bitwy Rosja kontroluje prawie 19 proc. powierzchni Ukrainy, w tym Krym, a także znaczną część terytorium na wschodzie i południowym wschodzie kraju.
1314. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
