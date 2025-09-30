Putin wystąpił z orędziem z okazji tzw. „Dnia Zjednoczenia”, które miało upamiętnić przyłączenie zaanektowanych ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego do Federacji Rosyjskiej. W 2023 r. Władimir Putin podpisał dekret, ustanawiający to święto właśnie na 30 września. "30 września to dzień zjednoczenia Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporoskiego i regionu chersońskiego z Federacją Rosyjską" – napisano w dekrecie z 28 września 2023 r.

Władze nieuznawanych przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej oraz okupacyjne władze ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego ogłosiły, że Dzień Zjednoczenia z Rosją ma być dniem wolnym od pracy.

Władze rosyjskie przeprowadziły 23-27 września 2022 roku tak zwane referenda w sprawie przyłączenia do Rosji dwóch samozwańczych republik - donieckiej i ługańskiej, a także obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Trzy dni później Putin ogłosił aneksję tych regionów.

Gratulacje i słowa o „wspólnych wartościach” w wystąpieniu Władimira Putina

– Przyjaciele, obywatele Rosji, składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego święta – Dnia Zjednoczenia Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego z naszym wielkim, zjednoczonym krajem. Trzy lata temu, w referendach przeprowadzonych w Donbasie i Noworosji, miliony naszych rodaków swobodnie i niezależnie wybrały swoją przyszłość – mówił Putin podczas wystąpienia.