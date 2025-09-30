Rzeczpospolita
Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodu. Co próbował przekazać?

Władimir Putin w orędziu do narodu próbuje zapewnić obywateli Rosji, że Moskwa wygrywa „sprawiedliwą wojnę”.

Publikacja: 30.09.2025 12:07

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Reuters/Ramil Sitdikov

Bartosz Lewicki

Putin wystąpił z orędziem z okazji tzw. „Dnia Zjednoczenia”, które miało upamiętnić przyłączenie zaanektowanych ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego do Federacji Rosyjskiej. W 2023 r. Władimir Putin podpisał dekret, ustanawiający to święto właśnie na 30 września. "30 września to dzień zjednoczenia Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporoskiego i regionu chersońskiego z Federacją Rosyjską" – napisano w dekrecie z 28 września 2023 r.

Władze nieuznawanych przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej oraz okupacyjne władze ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego ogłosiły, że Dzień Zjednoczenia z Rosją ma być dniem wolnym od pracy.

Władze rosyjskie przeprowadziły 23-27 września 2022 roku tak zwane referenda w sprawie przyłączenia do Rosji dwóch samozwańczych republik - donieckiej i ługańskiej, a także obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Trzy dni później Putin ogłosił aneksję tych regionów.

Czytaj więcej

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow
Dyplomacja
Siergiej Ławrow mówi, że Ukraina nie wróci do granic z 2022 roku

Gratulacje i słowa o „wspólnych wartościach” w wystąpieniu Władimira Putina

– Przyjaciele, obywatele Rosji, składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego święta – Dnia Zjednoczenia Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego z naszym wielkim, zjednoczonym krajem. Trzy lata temu, w referendach przeprowadzonych w Donbasie i Noworosji, miliony naszych rodaków swobodnie i niezależnie wybrały swoją przyszłość – mówił Putin podczas wystąpienia. 

Putin przekonywał, że Rosja „toczy bitwę właśnie w obronie tego wyboru” i – jak dodał – „podtrzymania interesów narodowych, wspólnej pamięci i wartości”.  – Nasi żołnierze i dowódcy ruszają do ataku, a cały kraj, cała Rosja, toczy tę sprawiedliwą walkę i ciężko pracuje – powiedział Putin w nagraniu wideo opublikowanym na stronie internetowej Kremla. 

Czytaj więcej

Prezydent Rosji Władimir Putin
Polityka
Putin przez ponad trzy minuty przemawiał do Rosjan. Wspomniał o „sprawie honoru”

Niezależne rosyjskie media zauważają, że Putin w czasie orędzia przyznał, że mieszkańcy okupowanych części Ukrainy „mają problemy”. – Jest wiele naprawdę palących, naglących problemów. Wśród nich są najważniejsze, życiowo istotne dla każdego człowieka kwestie zaopatrzenia w wodę czy dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej  – stwierdził. 

Rosja kontroluje niemal 19 proc. terytorium Ukrainy

Donald Trump oświadczył w zeszłym tygodniu, że Ukraina ma szansę odzyskać terytorium, co stanowi radykalne odejście od jego wcześniejszego stanowiska, że Kijów powinien oddać część ziemi, aby zakończyć walki. Waszyngton poinformował również, że rozważa prośbę Kijowa o dostarczenie pocisków manewrujących Tomahawk do ataków głęboko na terytorium Rosji. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Cios dla Rosji. Przełomowa decyzja Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy

Według otwartych map pola bitwy Rosja kontroluje prawie 19 proc. powierzchni Ukrainy, w tym Krym, a także znaczną część terytorium na wschodzie i południowym wschodzie kraju.

1314. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie

1314. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie

Foto: Infografika PAP

