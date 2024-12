Putin przez ponad trzy minuty przemawiał do Rosjan. Wspomniał o „sprawie honoru”

Wystąpienie prezydenta Rosji nie było długie - Władimir Putin skończył przemawiać po 3 minutach i 35 sekundach. - Już za kilka minut nadejdzie nowy rok 2025, kończący pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku - rozpoczął.

- W Rosji okres ten obfitował w wiele wydarzań o historycznym znaczeniu, wydarzeń na dużą skalę. Wyznaczyliśmy sobie wielkie cele i osiągnęliśmy je, niejeden raz pokonywaliśmy wyzwania, ponieważ byliśmy razem. W ten sposób wzmocniła się nasza jedność, nasza wiara w siebie i w naszą siłę, w nasze możliwości - mówił.

Orędzie noworoczne prezydenta Rosji

Putin ocenił, że w Rosji jest jeszcze wiele spraw do rozwiązania. - Ale możemy być dumni z tego, co już zostało zrobione. To nasze wspólne dziedzictwo, solidna podstawa do dalszego rozwoju - powiedział. - Nasz kraj - niepodległy, wolny i silny - był w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. A teraz, u progu Nowego Roku, myślimy o przyszłości. Jesteśmy przekonani, że wszystko będzie dobrze, że będziemy iść tylko do przodu - kontynuował.

- Wiemy na pewno, że wartością absolutną dla nas był, jest i będzie los Rosji, dobrobyt jej obywateli. Szczere uczucia do ojczyzny nadają naszemu życiu wielkie znaczenie, a pragnienie przyczynienia się do ochrony jej suwerenności, bezpieczeństwa, interesów i swobodnego rozwoju stało się dla nas sprawą honoru - powiedział prezydent Rosji.