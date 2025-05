W piątek izraelskie wojsko zbombardowało dom w Chan Junus, w którym mieszkała para lekarzy i ich dziesięcioro dzieci - życie straciło dziewięcioro dzieci, z których najstarsze miało 12 lat. Doktor i jego jedenastoletni syn przeżyli masakrę, ale zostali ciężko ranni, matka dzieci (pediatra) była w chwili ataku na dyżurze w placówce medycznej.

W Gazie brakuje leków

Światowa Organizacja Zdrowia podała w poniedziałek, że w Gazie kończą się środki medyczne oraz leki. - Mamy zerowe zapasy blisko 64 proc. sprzętu medycznego i zerowe zapasy 42 proc. podstawowych leków i szczepionek - przekazała dr Hanan Balkhy, dyrektor regionalna WHO na wschodni region Morza Śródziemnego.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), z powodu zniszczeń dokonanych przez armię Izraela w Strefie Gazy mniej niż 5 proc. terenu nadaje się do celów rolniczych - uprawę można prowadzić na 668 hektarach, a populacja Gazy to ponad 2 mln osób. - Ta skala zniszczeń to załamanie się systemu rolno-spożywczego Gazy - ocenił przedstawiciel władz FAO.

Chan Junus. Miejsce, w którym armia Izraela zabiła 9 dzieci pary lekarzy Foto: Palestinian Civil Defence/Handout via REUTERS

W rozmowie ze Sky News dr Tom Potokar, Brytyjczyk, który pracuje w szpitalu w Chan Junus skrytykował polityków, którzy „udzielają wywiadów i próbują usprawiedliwiać to, co się dzieje (...) otoczeni komfortem nowoczesnego świata”. - Nigdy tu nie byli, nie widzieli na własne oczy tego, co się tu dzieje, nie słyszeli krzyków, nie czuli gnijących ciał, nie drżeli od ciągłego bombardowania - powiedział. Dodał, że gdyby politycy spędzili w Gazie jeden dzień, mieliby odwagę powiedzieć prawdę i „położyli kres temu, co się dzieje, zamiast być współwinnymi w podtrzymywaniu tego”.