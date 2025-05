W ataku zginęło co najmniej 20 osób, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych – podaje Reuters, powołując się na informacje przekazywane przez Palestyńczyków.

Reklama

Strefa Gazy: Kobiety i dzieci wśród ofiar izraelskiego ataku na szkołę

Izrael miał zaatakować szkołę w dzielnicy Daradż w mieście Gaza. Wśród ofiar ataku są kobiety i dzieci, które znalazły schronienie w szkole po utracie dachu nad głową w wyniku izraelskich ataków. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia ciał, na których widać ciężkie ślady poparzeń. Agencja Reutera podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować autentyczności tych zdjęć. Izraelska armia nie komentuje sprawy.

W maju, w następstwie załamania się porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem z 19 stycznia, Izrael zintensyfikował działania militarne w enklawie. Izrael za cel swoich działań w Strefie Gazy stawia sobie zniszczenie Hamasu i uwolnienie pozostających w niewoli zakładników, wywiezionych do Strefy Gazy przez Hamas podczas ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku tym zginęło ok. 1200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy.

W operacji odwetowej prowadzonej przez Izrael po tym ataku zginęło jak dotąd ponad 53 tys. osób, w większości – jak podaje strona palestyńska – cywilów, w tym kobiet i dzieci.