Hamas chce rozmawiać o zawieszeniu broni, uwolnieniu zakładników i zakończeniu wojny

Edan Alexander to pierwszy zakładnik Hamasu uwolniony po tym, jak w marcu Izrael zerwał obowiązujące od 19 stycznia zawieszenie broni. Do jego uwolnienia dochodzi tuż przed wizytą Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie. Żołnierz został uprowadzony do Strefy Gazy 7 października 2023 roku w czasie ataku bojowników Hamasu na bazę wojskową, w której stacjonował.



Witkoff wyjaśnił, że Hamas uwalniając Alexandra, chce wznowić rozmowy o powrocie do zawieszenia broni, uwolnieniu kolejnych zakładników i wznowieniu dostarczania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, zanim Izrael spełni groźby dotyczące całkowitego przejęcia kontroli nad enklawą.

Chalil al-Hajja, lider Hamasu w Strefie Gazy oświadczył, że Palestyńczycy w ostatnich kilku dniach prowadzili rozmowy z administracją USA. Al-Hajja deklaruje, że Hamas jest gotów „natychmiast rozpocząć intensywne negocjacje”, które pozwolą na zawarcie ostatecznego porozumienia ws. trwałego rozejmu, który ma m.in. zakończyć wojnę Izraela z Hamasem i doprowadzić do wymiany zakładników przetrzymywanych jeszcze przez Hamas na palestyńskich więźniów oraz przekazania władzy w Strefie Gazy niezależnemu organowi złożonemu z technokratów.



Rozmowy między USA a Hamasem miały zacząć się pięć dni temu – twierdzą dwa źródła, na które powołuje się AP. Przedstawiciel Hamasu twierdzi, że Alexander zostanie uwolniony w poniedziałek. Źródło w Egipcie twierdzi, że administracja Trumpa zapewniła Hamas, iż uwolnienie amerykańskiego zakładnika sprawi, że wszystkie warianty pojawią się na stole negocjacyjnym, łącznie z potencjalnym zakończeniem wojny w Strefie Gazy.



W niewoli Hamasu nadal znajduje się jeszcze 59 zakładników wywiezionych do Strefy Gazy w czasie ataku z 7 października 2023 roku. Prawdopodobnie tylko co trzeci z nich pozostaje przy życiu. Większość z ponad 250 zakładników, wziętych do niewoli w październiku 2023 roku, odzyskała już wolność w ramach wcześniejszych porozumień.