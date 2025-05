Podczas przemówienia z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Delaware Biden powiedział o swoim jest zaniepokojeniu pogorszeniem się stosunków USA z Europą pod rządami prezydenta Donalda Trumpa. Mówił też, że zdaniem Władimira Putina ​​Ukraina jest częścią Rosji i „każdy, kto myśli, że przestanie”, jeśli jakieś terytorium zostanie mu przyznane w ramach porozumienia pokojowego, „jest po prostu głupi”.

W obszernym wywiadzie dla programu Today w BBC Radio 4 Biden pytany był o jego osiągnięcia w procesie, mającym doprowadzić do pokoju na Ukrainie oraz o to, czy udzielił Kijowowi wystarczającego wsparcia, aby zapewnić wygranie przez Ukrainę wojny. Podczas trzech lat walk na Ukrainie Biały Dom zmienił swoje stanowisko w sprawie użycia broni dostarczonej przez USA i z czasem zniósł niektóre ograniczenia – przypomniano. - Zapewniliśmy im wszystko, czego potrzebowali do zachowania niepodległości, i byliśmy przygotowani na bardziej agresywną reakcję, gdyby Putin podjął kolejną akcję - odparł Biden.

W odpowiedzi na pytania o komentarze administracji Trumpa i samego Trumpa sugerujące, że Kijów musi oddać część terytorium, aby zapewnić sobie porozumienie pokojowe, które położy kres walkom, Biden nawiązał do polityki „appeasementu” byłego brytyjskiego premiera Neville’a Chamberlaina, który pod koniec lat 30. XX wieku starał się spełnić żądania Adolfa Hitlera, podejmując nieudaną próbę uniknięcia katastrofalnej wojny totalnej w Europie. Biden obawia się, że „Europa straci wiarę w pewność Ameryki i jej przywództwo”. - Nie rozumiem myślenia, że jeśli pozwolimy dyktatorowi, bandycie, zdecydować, że przejmie znaczną część ziemi, która nie jest jego, to go to usatysfakcjonuje - powiedział były prezydent USA.