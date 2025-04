Marco Rubio wzywa Ukrainę i Rosję do szybkiego dążenia do pokoju

Dotychczas Ukraina odrzucała możliwość uznania de iure jakichkolwiek rosyjskich podbojów – tymczasem, jak wynika z upublicznionych ram porozumienia pokojowego przedstawionych Rosji i Ukrainie przez USA, jednym z elementów takiego porozumienia miałoby być zalegalizowanie rosyjskiej aneksji Krymu z 2014 roku. Rosja od czasu aneksji uważa Krym za część swojego terytorium, ale Ukraina i większa część społeczności międzynarodowej traktują półwysep jako okupowane przez Rosję terytorium Ukrainy. Uznanie de iure przynależności Krymu do Rosji oznaczałoby, że Ukraina zrzeka się roszczeń co do tego terytorium.

Nie możemy nadal poświęcać czasu i zasobów tym staraniom, jeśli mają one nie przynieść rezultatów Marco Rubio o rozmowach na temat pokoju na Ukrainie

W niedzielę sekretarz stanu USA, Marco Rubio, wezwał Rosję i Ukrainę, by te zaczęły dążyć do porozumienia pokojowego. – To musi wydarzyć się szybko – powiedział szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z NBC. – Nie możemy nadal poświęcać czasu i zasobów tym staraniom, jeśli mają one nie przynieść rezultatów – dodał. Kilkanaście dni wcześniej Rubio, a potem również wiceprezydent Vance sugerowali, że USA mogą odstąpić od prób doprowadzenia do pokoju na Ukrainie, jeśli uznają, że nie ma szans na szybki przełom w negocjacjach.

Tymczasem minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, ostrzegł Ukrainę, by ta nie zgadzała się na porozumienie pokojowe, które oznaczać będzie znaczne koncesje terytorialne na rzecz Rosji w zamian za zakończenie walk. W rozmowie z ARD Pistorius stwierdził, że Ukraina nie powinna „posunąć się tak daleko”, jak proponuje amerykański prezydent. Według szefa resortu obrony Niemiec oznaczałoby to kapitulację.

Jak USA chcą zakończyć wojnę na Ukrainie? Uznanie podboju Krymu, Ukraina poza NATO

Z przedstawionych przez agencję Reutera szczegółów porozumienia, jakie proponują Ukrainie i Rosji Stany Zjednoczone, wynika też, że Ukraina miałaby uznać de facto większość rosyjskich podbojów na Ukrainie, do których doszło po 2022 roku. Rosjanie mieliby wycofać się jedynie z okupowanych obecnie skrawków obwodu charkowskiego – zachowaliby natomiast kontrolę (choć bez prawnego uznania podbojów) nad obwodem ługańskim i okupowanymi częściami obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego. Takie porozumienie pozostawiłoby w rękach Rosjan ok. 20 proc. terytorium Ukrainy.