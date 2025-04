Ale istnieje też plan gen. Keitha Kelloga (odsuniętego przez Trumpa od rozmów z Kremlem, jednak cały czas negocjującego z Ukrainą). Ten zaś przewiduje, że walki zatrzymują się na obecnej linii frontu i dopiero wtedy zaczynają się rozmowy o ewentualnej wymianie terenów. Ale nim to się stanie, Ukraina ma otrzymać z powrotem zniszczoną elektrownię kachowską. Generał uważa też, iż w rozmowach powinni brać udział przedstawiciele Europy.

USA i Rosja mają handlować cudzymi terytoriami

– W rozumieniu Rosji, jeśli mówimy o „dużym dealu” z USA, to naszym zadaniem było porozumieć się ze Stanami. A amerykańska część kontraktu polegała na tym, by jego warunki jakoś przekazać Brytyjczykom, Europejczykom i w końcu Ukraińcom. Waszyngton samodzielnie powinien był przekonać ich, że trzeba je przyjąć – mówi moskiewski ekonomista Konstantin Simonow.

Simonow dodaje, że Moskwa już widzi „wyrysowujące się elementy dealu”: Rosja dostaje cały obwód doniecki, a w zamian oddaje skrawki sumskiego i charkowskiego, Ukraina nie wejdzie w NATO i jeszcze „uzgadniamy parametry ilości wojsk Ukrainy, które są dopuszczalne”.

Tymczasem Witkoff miał Putinowi przekazać, że USA nie będą nakładały ograniczeń na wielkość ukraińskiej armii ani dążyły do likwidacji ukraińskiego przemysłu obronnego. Nie wiadomo, co odpowiedział kremlowski lider, ale już widać że nie zwrócił uwagi na wezwanie Trumpa o „powstrzymanie się” od uderzeń w cywilną infrastrukturę Ukrainy. Przed i po wizycie Witkoffa (jak i po spotkaniu Trumpa z Zełenskim w Watykanie) Rosjanie bombardują ukraińskie miasta, zabijając ich mieszkańców. Prezydent USA zaś nie reaguje.

W planie Trumpa brakuje zobowiązań, jeśli już nie demilitaryzacji, to choćby jakiegoś ograniczenia wielkości ukraińskiej armii. Nie wiadomo, co ze statusem języka rosyjskiego w Ukrainie, a przecież był on ważny w ramach programu denazyfikacji (Ukrainy) – mówił Naumow.