Putin za wszelką cenę chce osiągnąć to, co planuje, czyli zdobyć cztery obwody – charkowski, zaporoski, ługański, doniecki i być może jeszcze chersoński – a następnie włączyć je do Rosji - powiedział generał Waldemar Skrzypczak. - Moim zdaniem działania bojowe na froncie Rosjanie intensyfikują, żeby zdobyć te obwody. Ukraińcy mają świadomość tego, że to są kluczowe dni, tygodnie – być może miesiące – które decydują o przyszłości ich kraju. Bronią się bardzo dobrze, uporczywie, zaciekle, jednocześnie próbując kontratakować w obwodach biełgorodzkim i kurskim, pokazując swój tygrysi pazur. Uważam, że Ukraina podejmuje trafne decyzje i robi na froncie dobrą żołnierską robotę - zaznaczył.

Gen. Skrzypczak: Zasadnicza służba wojskowa? Jeśli rząd uzna, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne

Skrzypczak w Studiu PAP mówił także o odwieszeniu zasadniczej służby wojskowej. - Jedyną okolicznością, która może odwiesić wstrzymany pobór, będzie rosnące zagrożenie za naszą wschodnią granicą. Jeżeli nasz rząd oceni, że jest ono realne, to wtedy odwiesi zwieszony pobór – powiedział. - Uważam, że to będzie konieczność w sytuacji, kiedy u naszych granic będzie stała armia rosyjska, która będzie groziła agresją nam lub naszym sąsiadom. A my – w obliczu zobowiązań wynikających z traktatu NATO i art. 5 – będziemy zobligowani do wsparcia. Wtedy będzie musiała być podjęta decyzja o odwieszeniu poboru – podkreślił.