– Dziś poszedłem z nią do kliniki weterynaryjnej, żeby sprawdzić jej chip. Okazało się, że to pies rodziny Dancygów z Nir Oz. Zadzwoniłem do nich. Opowiedzieli mi swoją historię – mówił żołnierz w rozmowie z telewizją N12. Billy wróci teraz do Rachel Dancyg.

Brygada „Golani” od ubiegłego tygodnia prowadzi działania w rejonie Rafah

Brygada „Golani” wróciła do Strefy Gazy w ubiegłym tygodniu w ramach sił dowodzonych przez 36. Dywizję. W ostatnim tygodniu żołnierze brygady prowadzili działania bojowe głównie w rejonie Rafah, gdzie ich celem miało być zlokalizowanie i zniszczenie znajdującej się tam jeszcze infrastruktury Hamasu.

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W niewoli Hamasu ma pozostawać jeszcze kilkudziesięciu zakładników – z szacunków Izraela wynika, że chodzi o 73 osoby, przy czym 34 uważane są za zmarłe.

W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 50 tys. Palestyńczyków. Niemal cała Strefa Gazy została obrócona przez izraelską armię w ruinę.