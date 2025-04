Popularny nad Dnieprem portal Ukraińska Prawda od początku wojny codziennie publikuje nowe dane statystyczne obrazujące skalę rosyjskich strat wojennych. Tylko w niedzielę Władimir Putin miał stracić ponad 1300 swoich żołnierzy (chodzi o zabitych i rannych), a w ciągu ostatniego tygodnia – niemal 9 tys. ludzi. Z danych Kijowa wynika, że liczba Rosjan, którzy polegli lub zostali okaleczeni w trakcie trwającej od ponad trzech lat agresji, już dawno przekroczyła 900 tys. Paradoksem jest to, że te drastyczne liczby nie odstraszają ochotników, którzy codziennie zgłaszają się do centrów rekrutacyjnych w różnych zakątkach Rosji. Dlaczego chcą iść na wojnę z Ukrainą?

Dlaczego Rosjanie idą na wojnę? Putin płaci miliony rubli

„Dołącz do swoich”, „Naszym zawodem jest bronienie ojczyzny”, „Nie porzucamy swoich”. Od plakatów z takimi hasłami roi się w rosyjskiej stolicy. Na niektórych w ogóle nie ma żadnych haseł, są jedynie zdjęcia uzbrojonych po zęby żołnierzy z napisem „Wypłaty pieniężne 5 200 000”. Chodzi, rzecz jasna, o ruble. Taką kwotą (równowartość 234 tys. złotych) kuszą ochotników, którzy zdecydują się na podpisanie kontraktu z rosyjskimi siłami zbrojnymi. Na stronie internetowej moskiewskiego centrum rekrutacyjnego czytamy, że tyle żołnierz otrzymuje w ciągu roku w postaci różnego rodzaju wypłat (od władz Moskwy i resortu obrony). To bardzo duże pieniądze, nawet na warunki rosyjskiej stolicy, gdzie średnie wynagrodzenie w ubiegłym roku wynosiło około 160 tys. rubli (nieco ponad 7 tys. zł). Dodatkowo udział w wojnie z Ukrainą wiąże się z comiesięcznym wynagrodzeniem, które – jak przekonują wojskowe banery reklamowe – wynosi miesięcznie minimum 230 tys. rubli (równowartość nieco ponad 10 tys. złotych). I to nie koniec oferty Putina.

Za samo podpisanie kontraktu, jeszcze przed wyjazdem na front, mieszkaniec rosyjskiej stolicy otrzymuje jednorazowo 1,9 mln rubli (ok. 85 tys. złotych). Ochotnikom obiecuje się, że udział w wojnie otwiera dla nich drogę m.in. do tanich kredytów mieszkaniowych czy dofinansowania dla rodzin z dziećmi. Władze rosyjskie przekonują ochotników, że państwo nawet zaopiekuje się rodzicami. I wygląda na to, że chętnych nie brakuje.

Wojna Rosji z Ukrainą. Putin rekrutuje tysiące ochotników

Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu dni kwietnia do moskiewskiego centrum rekrutacyjnego przy ul. Jabłoczkowa zgłosiło się już niemal tysiąc osób. Z informacji niezależnego rosyjskiego portalu Wiortstka, który dotarł do niejawnych danych, wynika, że w rosyjskiej stolicy odnotowano kilkukrotny wzrost chętnych do udziału w wojnie w porównaniu z identycznym okresem z poprzednich miesięcy. Od początku roku w Moskwie kontrakt z armią Putina podpisało już ponad 6,3 tys. osób (stan na 10 kwietnia). Szacuje się, że miesięcznie Putin rekrutuje w ten sposób na wojnę z Ukrainą nawet 30 tys. osób. Były prezydent i zastępca Putina w Radzie Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew przekonywał, że w ubiegłym roku do armii codziennie zgłaszało się średnio 1000 jego rodaków.