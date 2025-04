Po ataku na Sumy mer Konotopu żąda dymisji władz. „W przeciwnym razie opowiem, co się wydarzyło”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przekazuje informacje o rosyjskim ataku na Sumy zagranicznym partnerom i instytucjom międzynarodowym. Minister Andrij Sybiha wezwał partnerów do „zdecydowanej odpowiedzi” na rosyjski ostrzał poprzez dostarczenie Ukrainie dodatkowego sprzętu obrony powietrznej i zwiększenie presji na Moskwę.

Mer Konotopu wini władze obwodu. Żąda dymisji

Artem Siemienihin, po ataku Rosjan na Sumy, postawił ultimatum szefowi sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wołodymyrowi Artiuchowi i szefowi obwodowego wydziału SBU Ołehowi Krasnoszapce. Nazwał ich „wspólnikami rosyjskiej zbrodni” w Sumach.

Dał im czas do godziny 18. „Do osiemnastej zero zero, do cholery! Potem powiem wam, co się stało”.

Po godzinie 18 powiedział, że atak, którego dokonali dziś rano Rosjanie, w rzeczywistości wymierzony był w wojsko.

– Szef regionalnej administracji wojskowej obwodu sumskiego, radziecki generał Artiuch, pomógł im uzasadnić ich atak terrorystyczny, ludobójczy atak na nas, Ukraińców – mówi w nagraniu mer Konotopu. – Zorganizował wręczenie medali i certyfikatów naszym bohaterskim chłopcom ze 117. Brygady. Wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą – to już nie jest tajemnica. I nieprawdą jest, że nic tu nie było. Dzięki Bogu, żaden z żołnierzy nie został ranny, wszyscy byli w ukryciu.

Siemienihin dodał, że w rosyjskim ataku ucierpieli tylko cywile, bo uroczystość wręczenia medali odbywała się w schronie. A Rosjanie celowo uderzyli rakietami balistycznymi wyposażonymi w pociski kasetowe, by było jak najwięcej ofiar wśród cywilów.