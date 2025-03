Oświadczenie Denysa Szmyhala ws. porozumienia z USA. To przełom w rozmowach z USA?

Szef ukraińskiego rządu stwierdził, że Ukraina uczyni wszystko, by utrzymać współpracę z USA na dotychczasowym poziomie. Jak podkreślił, amerykańska pomoc ma dla Kijowa kluczowe znaczenie i pomaga ratować tysiące istnień ludzkich.

- W przestrzeni publicznej słychać komunikaty ze Stanów Zjednoczonych o gotowości podpisania umowy o minerałach. Z naszej strony również płynie wyraźny sygnał, powtórzę to jeszcze raz: jesteśmy gotowi podpisać pierwszą umowę o utworzeniu wspólnego funduszu inwestycyjnego. Rząd Ukrainy wyraził na to zgodę i to jest nasze wspólne stanowisko: prezydenta Ukrainy, rządu i parlamentu. Ta umowa musi zostać podpisana z USA – powiedział Szmyhal.

- Jestem przekonamy, że wspólnie osiągniemy pokój na Ukrainie – powiedział.

„Ukraina jest gotowa do komunikacji, negocjacji i podpisywania umów”

Zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do komunikacji, negocjacji i podpisywania umów. - Czekamy na opinie. Otrzymaliśmy już stosowne sygnały publicznie. Teraz czekamy na porozumienia na szczeblu dyplomatycznym – poinformował ukraiński premier.