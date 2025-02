Hołownia opowiedział co działo się na posiedzeniu RBN. Zapytany o wpis Tuska o Błaszczaku powiedział o "zgrzycie"

- Nie we wszystkich ocenach zgadzam się z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Nie było pełnego zrozumienia, kiedy opowiadał i dzielił się swoimi intuicjami, dotyczącymi tego, co usłyszał od prezydenta USA Donalda Trumpa, ale to była rozmowa, to była naprawdę merytoryczna rozmowa, z czego się bardzo cieszę. Ten jeden głos był ewidentnym zgrzytem – relacjonował Hołownia. - Największą przysługą dla pana Mariusza Błaszczaka byłoby to, żeby to jeszcze podbijać. To nie było to miejsce, to nie był ten czas. To było wystąpienie jak w programie publicystycznym, jak z mównicy sejmowej, ale nie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Może nerwy panu przewodniczącemu puściły, może pomylił spotkania, nie wiem – opisywał Hołownia.

Na wpis Donalda Tuska Mariusz Błaszczak odpowiedział również na platformie X: „Panie Tusk, jedność Polaków jest ważna, ale przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. A Wy tego nie robicie – nie ma najważniejszych kontraktów zbrojeniowych, nie ma 300-tysięcznej armii. Są za to zniszczone relacje z USA. Naprawcie to, potem mówcie o jedności. Nie macie strategii, nie macie planów. Jesteście jak dzieci we mgle. O jedności wobec zagrożenia ze wschodu mówił już ś.p. prof. Lech Kaczyński lata temu. Wtedy nazywaliście Pana Prezydenta rusofobem, a Pan spacerował z Putinem po molo w Sopocie” - napisał Mariusz Błaszczak w odpowiedzi na wpis premiera.

Szymon Hołownia o Donaldzie Trumpie

Pytany o to, czy uważa, że prezydent USA Donald Trump „wyolbrzymia” skalę amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, Szymon Hołownia odrzekł, że nie ma takiego wrażenia. - Pan prezydent Trump „gra kartą nieprzewidywalności w polityce”. - Pan prezydent Trump mówi czasem rzeczy z prędkością karabinu maszynowego, które lecą raz w jedną, raz w drugą stronę i to jest jego wyniesione z biznesu przekonanie, że to zwiększa przewagę negocjacyjną, bo jeśli partner nie wie, co za chwilę zrobisz, to nie jest w stanie sam zbudować kompetentnej i spójnej strategii, tylko musi reagować na bieżąco, co nie musi być łatwe. Zresztą Rosja też jest trochę skołowana tym, co się dzieje, bo nie wie, co będzie dalej – przekonywał marszałek Sejmu. - I bardzo dobrze, nie żałuję, nie współczuję.

- Pytanie, czy pan prezydent Trump ma plan. Skoro nie dzieli się nim z nami, to są dwie możliwości: albo pan prezydent Trump dzieli się z jakimś gronem swoich współpracowników, albo sam jeszcze nie ma takiego planu w swojej głowie. I chyba nie mamy w Europie odpowiedzi, który z tych wariantów jest w tej chwili na stole.