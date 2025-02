1400 Tyle czołgów podstawowych potrzebuje Europa, by wystawić 50 brygad do obrony przed Rosją

Raport think tanku Bruegel i instytutu badawczego Kiel Institute for the World Economy postuluje, by wydatki na europejską obronność wzrosły do 4 proc. PKB - połowę tego pokrywałby zaciągany przez UE dług i te pieniądze przeznaczane byłyby na wspólne zakupy wojskowe. Drugą połowę wydatków gwarantowałyby narodowe budżety.



Europa potrzebuje więcej czołgów, niż mają armie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch łącznie

W raporcie czytamy, że Rosja znacznie zwiększyła zdolności bojowe od momentu wybuchu wojny na Ukrainie – zmobilizowała ok. 700 tys. żołnierzy do walk nad Dnieprem i znacznie zwiększyła produkcję czołgów i pojazdów opancerzonych.

Europa, by wystawić 50 dodatkowych brygad, które miałyby chronić ją przed Rosją, musiałaby dysponować 1 400 czołgami podstawowymi i 2 tys. bojowych wozów piechoty – to oznacza, że Europa potrzebuje więcej czołgów i bojowych wozów piechoty niż to, czym obecnie dysponują, łącznie, niemieckie, francuskie, włoskie i brytyjskie wojska lądowe.