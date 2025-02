Plan zakończenia wojny poznamy w Monachium? Wysłannik Trumpa zaprzecza doniesieniom Bloomberga

- Nie ma takich planów. Nic takiego nie powiedziałem. Jedyną osobą, która może przedstawić „plan pokojowy”, jest prezydent USA, a nie Keith Kellogg - mówił wysłannik. - Będziemy prowadzić dyskusje z wyższymi rangą liderami w środowisku europejskim i przekażemy to, czego się dowiedzieliśmy, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a potem będziemy działać dalej – uściślił.

Kellogg zapewnił, że współpracownicy będą towarzyszyć Trumpowi i pomagać mu do czasu, aż plan będzie opracowany i gotowy do zaprezentowania, ale "nie stanie się to w przyszłym tygodniu”.

Specjalny wysłannik Trumpa niedawno powiedział, że USA mają już „dobry, solidny plan” zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Powiedział również, że USA chcą, aby Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i parlamentarne, zwłaszcza jeśli osiągnięte zostanie porozumienie o zawieszeniu broni.