Zełenski ma dla Trumpa ofertę wartą miliardy. Jakie złoża Ukraina chce udostępnić USA?

Uran, lit i tytan. Co Zełenski może sprzedać Trumpowi?

Amerykańscy inwestorzy byliby dla niektórych przedsiębiorstw ukraińskich ostatnią deską ratunku. W obwodzie dniepropietrowskim w miejscowości Żowte Wody znajduje się założone jeszcze w czasach radzieckich państwowe przedsiębiorstwo Schid GZK. Wydobywa uran, którego Ukraina ma największe złoża w Europie. Wcześniej wydobywany tam surowiec trafiał do Rosji. Sytuacja w zakładzie zaczęła się pogarszać jeszcze przed wybuchem wielkiej wojny.

W połowie stycznia cytowany przez jeden z portali branżowych szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy Mychajło Wołyniec alarmował, że zakład zalega z wypłatami wynagrodzeń za ostatnie sześć miesięcy na kwotę 230 mln hrywien (równowartość 23 mln złotych). Ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko przekonywał zaś niedawno z mównicy Rady Najwyższej, że pracownicy niedługo otrzymają zaległe pensje.

Zapowiedział też, że przedsiębiorstwo ma zyskać „strategicznego inwestora”, który pomoże zwiększyć wydobycie. Szczegółów nie zdradził, ale nietrudno się domyślić, z którego kraju może pochodzić inwestor. Już teraz jedna z amerykańskich firm zaopatruje ukraińskie elektrownie w paliwo jądrowe. Niewykluczone, że Amerykanów zainteresuje też wydobycie tytanu nad Dnieprem. W końcu Ukraina od lat eksportuje ten surowiec do USA.

– Jeżeli chcemy, by amerykańscy żołnierze bronili w przyszłości Ukrainy, to musimy zachęcić amerykańskich inwestorów do włożenia tu miliardów dolarów. Bo w ostatecznym rozrachunku ta kwestia może się okazać decydująca. Dotyczy to nie tylko Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. – To byłyby nasze gwarancje bezpieczeństwa.