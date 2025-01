Marco Rubio: Wmówiliśmy ludziom, że Ukraina zniszczy Rosję

Marco Rubio: Dopuściliśmy się nieuczciwości

Amerykański polityk uważa, że Zachód, w tym przede wszystkim USA, dopuściły się „nieuczciwości”.



- W jakiś sposób dopuściliśmy się nieuczciwości. Wmówiliśmy ludziom, że Ukraina nie tylko pokona Rosję, ale ją zniszczy, zepchnie z powrotem do tego, jak wyglądał świat w 2012 lub 2014 roku, zanim Rosjanie zajęli Krym. I w rezultacie, to, o co Ukraińcy prosili przez ostatnie półtora roku, to o finansowanie impasu, przedłużającego się impasu, w którym trwa ludzkie cierpienie – powiedział Rubio.

Czytaj więcej Polityka USA zamrażają zagraniczną pomoc na 90 dni. Wstrzymana pomoc dla Ukrainy? Sekretarz stanu Marco Rubio wydał w piątek nowe wytyczne wstrzymujące wydatki na większość pomocy zagranicznej na 90 dni. Nakaz wydaje się dotyczyć także finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy - pisze Politico.

„Nie będzie wstępnych negocjacji”

Rubio przypomniał, że Trump uważa wojnę na Ukrainie za przedłużający się konflikt, który powinien już wejść w fazę negocjacji, a w każdych negocjacjach obie strony z czegoś rezygnują.



- Nie będzie wstępnych negocjacji – powiedział polityk. - To będzie praca twardej dyplomacji, którą jako realiści stosowaliśmy na świecie w przeszłości. Obie strony w negocjacjach muszą coś z siebie dać, a to zajmie trochę czasu — powiedział Rubio.