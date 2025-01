– Wojna tak łatwo nie zakończy się (w obecnym roku – red.). Rosjanie posuwają się naprzód prawie na całej linii frontu, przeformatowali gospodarkę (na wojenną), nauczyli się obchodzić sankcje, zarabiają na wojnie niemałe pieniądze. (…) Popularność dyktatora jest cały czas duża, udało mu się przekonać swoją ludność do konieczności prowadzenia tej wojny – sądzi Wsiewołod Kożemiako.

– A administracja Trumpa nie ma w sumie naprawdę mocnych argumentów do przekonania Rosji, by siadła za stołem rozmów i to z postulatami choćby trochę do przyjęcia dla nas. Świat nie jest już jednobiegunowy i USA nie mają już tak bezdyskusyjnego wpływu na wszystko jak poprzednio. Jakakolwiek zaś konstrukcja pokoju z udziałem innych graczy (Europy, Chin, Indii, Iranu czy Korei) nie powstanie zbyt szybko – uważa.