Kellogg zapowiada koniec wojny za 100 dni. Europa nalega na dalsze wsparcie Ukrainy

Specjalny wysłannik Trumpa na Ukrainę, Keith Kellogg, powiedział w środę stacji Fox News, że jego celem jest zakończenie wojny w ciągu 100 dni.

„FT” przypomina, że ​​premier Włoch Giorgia Meloni zapewniła dziennikarzy w zeszłym tygodniu po spotkaniu z Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago, że Stany Zjednoczone nie zaprzestaną udzielania pomocy Ukrainie.

Europejscy urzędnicy z kolei wzywają Trumpa i jego zespół do utrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej. Miałoby to na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy w negocjacjach pokojowych i zmuszenia Moskwy do zajęcia miejsca przy stole negocjacyjnym.

W grudniu przedstawiciele Francji powiedzieli doradcom Trumpa, że ​​wzmocnienie pozycji Ukrainy na polu bitwy oznacza zatrzymanie postępów Rosji na wschodzie. Podkreślili, że dopóki Rosja będzie nadal przejmować terytorium, negocjacje pozostaną nieosiągalne.