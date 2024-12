07:12 Zełenski: Putin nie dąży do prawdziwego pokoju

"Tysiące uderzeń, które Rosja przeprowadziła podczas tej wojny, dają jasno do zrozumienia: Putin nie dąży do prawdziwego pokoju – dąży do możliwości traktowania każdego państwa w ten sposób, za pomocą bomb, rakiet i wszelkich innych form przemocy. Tylko poprzez siłę możemy się temu oprzeć. I tylko poprzez siłę można ustanowić prawdziwy pokój. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają działania Ukrainy. Niech pamięć wszystkich ofiar rosyjskiego terroru będzie wieczna" – napisał wieczorem prezydent Ukrainy na Facebooku.

06:47 W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 163 starć bojowych

Najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (44), kurachowskim (35) i łymańskim (14), czyli w obwodzie donieckim – podał Sztab Generalny Ukrainy.



06:30 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1017 dniu wojny: