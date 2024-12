Rebelianci wzywają mieszkańców Hims do powstania przeciwko reżimowi Asada. „Wasz czas nadszedł” - apelują w internecie.



Zajęcie Hims odcięłoby Damaszek od wybrzeża, gdzie znajduje się m.in. baza lotnicza Humajmim, w której stacjonują rosyjskie siły. W rosyjskim nalocie, do którego doszło w nocy, zniszczony został most na drodze M5, prowadzącej do Hims. Ma to utrudnić rebeliantom dotarcie do tego miasta – poinformował przedstawiciel syryjskiej armii.



Organizacja Hajat Tahrir asz-Szam zapewnia, że nie stanowi zagrożenia dla Zachodu, mimo że wywodzi się z Al-Kaidy. W ostatnim czasie organizacja stara się złagodzić swój wizerunek, przedstawiając się jako realna alternatywa dla Asada.