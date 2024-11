Atak na Dniepr. Prawie atomowa zemsta Kremla

Obecne ukraińskie ataki rakietami dalekiego zasięgu amerykańskimi (ATACMS) i brytyjskimi (Storm Shadow) wywołały wściekłość na Kremlu i chęć zemsty. W czwartek rano wśród pocisków, które spadły na Dniepr, była również rosyjska międzykontynentalna rakieta balistyczna – tak poinformowało dowództwo ukraińskiego lotnictwa.

Nigdy wcześniej w czasie obecnej wojny Rosja nie używała przeciw Ukrainie takiej broni.

„Należy być sceptycznym i ostrożnym. Co do »międzykontynentalności« to odległość z Kapustin Jaru (rosyjski poligon rakietowy, z którego wystrzelono pocisk – red.) do Dnipru wynosi ok. 800 km. To nie jest dystans międzykontynentalny (…). Większość pocisków międzykontynentalnych posiada minimalny zasięg i wygląda na to, że trafienie na odległość tylko 800 km możliwe jest tylko dla najnowszych, rosyjskich rakiet tego typu” – przestrzegł rosyjski ekspert z ONZ Paweł Podwig.

Użycie międzykontynentalnych pocisków balistycznych przez Rosję powinno poprzedzić powiadomienie o tym USA, z 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym przypadku nieświadomy Waszyngton mógłby gwałtownie zareagować, bowiem rakieta wystrzeliwana była w kierunku zachodnim. Nic jednak nie wiadomo, by jakiekolwiek informacje o ataku wcześniej dotarły do USA. Jednak jeszcze poprzedniego dnia ambasada amerykańska w Kijowie (oraz przedstawicielstwa Hiszpanii, Grecji i Włoch) została zamknięta z powodu „podwyższonego ryzyka ataków powietrznych”.