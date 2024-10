Odwet Izraela na Iranie? Beniamin Netanjahu nie musi się liczyć ze zdaniem Joe Bidena

– Musimy doprowadzić Iran do punktu, w którym dojdzie do wniosku, że uzyskanie broni nuklearnej nie będzie w jego interesie narodowym – pisze na łamach „Jerusalem Post” Douglas Altabeff, szef Im Tirtzu, największej pozarządowej prawicowej organizacji syjonistycznej w Izraelu o wielkich wpływach społecznych i politycznych sięgających bezpośrednio premiera Netanjahu.

Zdaniem Altabeffa nie ma przy tym znaczenia, czy oznacza to zniszczenie obiektów nuklearnych czy też działania na rzecz zmiany reżimu w Iranie. Z kolei minister obrony Joaw Galant zapewnia, że rewanż będzie pełnym zaskoczeniem. – Nie zrozumieją, co się stało i jak to się stało – oświadczył.

Bez względu na to, co się stanie, Izrael, ma pewien problem ze szczelnością systemu antyrakietowego Iron Dome (Żelazna Kopuła). Nie wykrył dronu, który niejako pod osłoną rakiet przedarł się do Binjaminy. Równocześnie USA zdecydowały się wspomóc izraelską obronę systemem rakietowym THAAD, którego licząca 48 antyrakiet bateria wraz z 100-osobową obsługą ma wkrótce trafić do państwa żydowskiego.

Pozwoli zapewne zmniejszyć straty po stronie Izraela w wypadku kolejnego ataku Iranu. Według izraelskich władz podatkowych atak z początku tego miesiąca wyrządził w Izraelu szkody obliczane na 40–53 mln dol. jedynie w obiektach cywilnych. Kalkulacje te nie obejmują zniszczeń w bazach sił powietrznych w Tel Noc i Newatim. To grosze w porównaniu z kosztami obecnych wojen Izraela.