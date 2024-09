Izrael odrzuca propozycję zawieszenia broni w Libanie. Netanjahu: nakazałem armii kontynuowanie działań z pełną siłą

W ciągu ostatniego tygodnia Izrael przeprowadził dotkliwe ataki powietrzne na Liban. Z kolei Hezbollah wystrzelił setki rakiet na cele w Izraelu, w tym po raz pierwszy w Tel Awiw. Zadziałał izraelski system obrony powietrznej.

Izrael i kontrolujący południe Libanu Hezbollah prowadzą wymianę ognia od prawie roku, odkąd Hezbollah przeprowadził pierwszy ostrzał dzień po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października. Prowadzone od miesięcy negocjacje o zawieszeniu broni nie przyniosły jak dotąd żadnych rezultatów.

W ostatnich dniach wzajemne ostrzały na linii Izrael-Hezbollah znacząco się nasiliły. W izraelskich nalotach na Liban zginęło przez trzy dni ponad 600 osób, w tym co najmniej 50 dzieci, a ponad 2 tys. zostało rannych. Izraelscy dowódcy ogłosili już przygotowania do operacji lądowej w południowym Libanie, co może doprowadzić do eskalacji konfliktu.