- Nie ma zmiany w brytyjskim stanowisku. Dostarczamy pomoc wojskową, by wesprzeć oczywiste prawo Ukrainy do samoobrony przeciwko nielegalnym atakom Rosji, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Stawiamy sprawę jasno: sprzęt dostarczony przez Wielką Brytanię ma być użyty do obrony Ukrainy — oświadczył rzecznik brytyjskiego premiera.



W czasie ostatniej wizyty w Wielkiej Brytanii Zełenski miał rozmawiać z premierem Keirem Starmerem na temat zniesienia ograniczeń co do użycia tego rodzaju broni w walce przeciwko Rosji. Za pomocą pocisków Storm Shadow Ukraina mogłaby atakować lotniska i węzły kolejowe na zapleczu frontu, utrudniając przeciwnikowi przerzut sił i zaopatrywanie walczących w obwodzie kurskim.



Ukraina miała też starać się o zgodę USA na użycie pocisków ATACMS w czasie ofensywy na terenie Rosji, ale Amerykanie również nie dali na to zielonego światła. ATACMS to pociski precyzyjne ziemia-ziemia (o zasięgu do 300 km, choć wersja przekazana Ukrainie ma krótszy zasięg).



Władimir Putin: Zachód walczy z nami rękami Ukraińców

Władimir Putin, w czasie spotkania m.in. z szefem Sztabu Generalnego gen. Walerijem Gierasimowem i szefem Gwardii Rosyjskiej gen. Wiktorem Zołotowem ocenił, że w obwodzie kurskim „Zachód walczy z nami (Rosją) rękami Ukraińców”. Mówił też, że Ukraina chce „najwyraźniej poprawić swoją pozycję negocjacyjną w przyszłości”. - Ale o jakich negocjacjach mówimy? Jak możemy rozmawiać z ludźmi, którzy atakują cywilów, infrastrukturę cywilną? - pytał po ponad dwóch latach wojny, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie, wielokrotnie w tym czasie atakując ukraińskie miasta.



W poniedziałek zaatakowany został również obwód biełgorodzki — inny rosyjski obwód graniczący z Ukrainą. Rosjanie ewakuowali 11 tys. mieszkańców rejonu krasnojarużskiego i obecnie wjazd na teren tego rejonu jest niemożliwy. Wcześniej pojawiła się informacja, że ukraińska armia zaatakowała jego granicę.