– Niewykluczone, że te samoloty zostaną wykorzystane do przeprowadzenie tzw. zasadzek. Na maksymalnie niskiej wysokości, nie włączając własnego radaru, mogą się zbliżyć do linii frontu i w odpowiednim momencie, w ciągu zaledwie kilku sekund, są w stanie uderzyć w samolot przeciwnika i natychmiast się wycofać, by nie trafić pod rosyjską obronę przeciwlotniczą – mówi Melnyk.

Ilu myśliwców F-16 potrzebuje Ukraina? Wołodymyr Zełenski wskazał liczbę

Prezydent Zełenski mówił, że Ukraina potrzebuje ponad 100 takich maszyn, by wypędzić Rosjan z ukraińskiego nieba. Wszystko się jednak opiera nie tylko na woli politycznej poszczególnych państw Zachodu, które dysponują wystarczającą liczbą F-16, by część z nich przekazać Ukraińcom.

– Trzeba będzie jeszcze przygotować odpowiednią liczbę pilotów, proces ten trwa długo i jest bardzo skomplikowany. Poza tym taką liczbę samolotów trzeba byłoby gdzieś rozmieścić. Bo obecnie Rosja może uderzyć rakietami balistycznymi w dowolne miejsce Ukrainy. Musielibyśmy najpierw zniszczyć zagrażające nam rosyjskie wyrzutnie rakietowe i rosyjską obronę przeciwlotniczą – uważa ukraiński ekspert.