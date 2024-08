Państwa G7 wezwały wszystkie strony konfliktu do „powstrzymanie się od rozkręcania niszczycielskiego cyklu przemocy odwetowej” oraz do zmierzania do deeskalacji. „Żadne państwo ani naród nie zyskają na dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie” - przekonują przedstawiciele państw grupy G7.



Szef MSZ Jordanii z pierwszą od dekady wizytą w Iranie

Tymczasem w niedzielę z wizytą w Teheranie przebywał szef MSZ Jordanii, Ayman Safadi. Była to pierwsza taka wizyta od dekady. Jordania obawia się, że w przypadku irańskiego ataku na Izrael drony i rakiety z Iranu będą przelatywać przez jej przestrzeń powietrzną. W czasie ataku na Izrael z 13 kwietnia Jordania przechwytywała irańskie drony nad swoim terytorium i pozwoliła izraelskim oraz amerykańskim myśliwcom wykorzystać swoją przestrzeń powietrzną do niszczenia irańskich obiektów powietrznych.



Safadi miał przekazać wiadomość od króla Jordanii dla irańskiego prezydenta.