Iran spotyka się z sojusznikami. Temat? Odwet na Izraelu

Czołowi przedstawiciele irańskich władz spotkają się 1 sierpnia z przedstawicielami sojuszników Iranu w regionie z Libanu, Iraku i Jemenu, by omówić potencjalny odwet na Izraelu za zabicie przywódcy politycznego Hamasu, Isma'ila Hanijji w Teheranie - podaje Reuters powołując się na pięć źródeł.

Ali Chamenei w czasie uroczystości żałobnych po śmierci lidera Hamasu

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) Handout via REUTERS