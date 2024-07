ZF Group globalny lider w dziedzinie technologii motoryzacyjnej, zatrudniający ok. 169 tysięcy osób, do 2028 roku zwolni od 11 do nawet 14 tysięcy pracowników. Jest to efekt zwiększenia inwestycji w kluczowe obszary, takie jak technologia przemysłowa, pojazdy użytkowe, rozwiązania w zakresie podwozi oraz rynek wtórny.