Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 862 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Tucker Carlson zapowiedział w serwisie X wywiad z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Doniesieniom tym zaprzeczyła jednak strona ukraińska.

Takie informacje przekazał, w czasie rozmowy z agencją Ukrinform, dowódca 96. Brygady Przeciwlotniczej, płk Serhij Jaremenko.



Reklama

Pułkownik ukraińskiej obrony przeciwlotniczej: Dla nas każdy cel balistyczny jest taki sam

- Kiedy zwalczamy pociski balistyczne, nie ma dla nas znaczenia, czy są to pociski Ch-47M Kindżał (hipersoniczne, według producenta osiągają prędkość do 10 Machów, czyli dziesięciokrotnie większą niż prędkość dźwięku), czy pociski Iskander-M czy 48N (pociski używane przez zestawy S-400) lub Cyrkony wystrzeliwane przez zestawy rakietowe Bastion (hipersoniczne pociski przeciwokrętowe). Dla nas to jest głównie cel balistyczny — mówił płk Jaremenko.



Czytaj więcej Dyplomacja USA zabiorą z Polski baterię Patriotów? Ekspert: Nie sądzę, byłby to błąd Z punktu widzenia wizerunkowego błędem byłoby nawet zastąpienie amerykańskich Patriotów baterią europejską – np. francuskich czy włoskich systemów SAMP/T - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej", pytany o doniesienia "New York Times", z których wynika, że Joe Biden miał podjąć decyzję o przeniesieniu baterii Patriotów stacjonującej w Polsce na Ukrainę.

Pocisk balistyczny, w odróżnieniu od pocisku kierowanego, osiąga wysoki pułap, z którego następnie spada, z dużą prędkością na cel.