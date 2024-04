Zachodni politycy ostro potępiają wydarzenia na Bliskim Wschodzie

Francja potępiła „bezprecedensowe” ataki Iranu

Minister spraw zagranicznych Francji Stephane Sejourne potępił ataki irańskich dronów na Izrael jako „nowy poziom” zagrożenia dla bezpieczeństwa. „Francja z największą stanowczością potępia atak Iranu na Izrael” – napisał na platformie X.

„Decydując się na podjęcie tego bezprecedensowego działania, Iran osiągnął nowy poziom destabilizacji i ryzykuje eskalacją militarną” – dodał, potwierdzając zaangażowanie Francji w bezpieczeństwo Izraela.

Sekretarz generalny ONZ wzywa do powściągliwości

"Jestem głęboko zaniepokojony bardzo realnym niebezpieczeństwem niszczycielskiej eskalacji na skalę całego regionu. Wzywam strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, by uniknąć działań, które mogą doprowadzić do dużej konfrontacji zbrojnej na wielu frontach na Bliskim Wschodzie" – napisał w mediach społecznościowych Antonio Guterres. "Wiele razy podkreślałem, że ani ten region, ani świat, nie mogą sobie pozwolić na kolejną wojnę".