Andrés mówił, że konwój mógł zostać ostrzelany ponad trzy razy. Nie zgodził się też z oceną, że atak nie był celowy.



- Żaden demokratyczny kraj, żadna armia nie może brać na cel cywilów i pracowników organizacji humanitarnych — podkreślił.



Założyciel WCK relacjonował, że po tym, jak izraelska armia ostrzelała pierwszy pojazd opancerzony, którym poruszali się wolontariusze, zdołali się oni przesiąść do drugiego samochodu, który także został zaatakowany, co zmusiło ich do przeniesienia się do trzeciego samochodu. W tym czasie wolontariusze próbowali skontaktować się z izraelską armią, aby przekazać jej kim są. Mimo to doszło do ataku na trzeci samochód.



196 Tylu pracowników organizacji humanitarnych miało zginąć w Strefie Gazy od początku wojny

Andrés stwierdził też, że powinien osobiście być w Gazie ze swoim zespołem, ale w tym czasie nie był w stanie udać się do enklawy. Wezwał jednocześnie, by USA zrobiły więcej, by zakończyć wojnę Izraela z Hamasem.



José Andrés: Wojna Izraela z Hamasem jak wojna przeciwko samemu człowieczeństwu

Twórca WCK mówił też, że „trudno zrozumieć” sytuację, w której Ameryka zamierza wysłać swoje okręty i swoją armię, by dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy, a „w tym samym czasie broń dostarczona przez Amerykę... zabija cywilów”.