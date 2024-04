Michał Kobosko o ataku w Strefie Gazy. „Izrael popełnia zbrodnie wojenne”

Zdaniem posła Kobosko atak konwój humanitarny w Strefie Gazy nie był przypadkowy. – Zamordowanie z zimną krwią ludzi, którzy byli w konwoju, oznaczonym jako humanitarny – podkreślił. – Wszystko było jasne, oczywiste, wiadomo było, że nie ma żadnej broni w tym konwoju, z żywnością. Jak inaczej określić ten akt, jeśli nie zbrodnią wojenną? – skomentował.

Ambasador Izraela posunął się zbyt daleko w swojej wypowiedzi Michał Kobosko

Kobosko został zapytany również o wpis na Twitterze ambasadora Izraela w Polsce, w którym zarzuca on Polakom antysemityzm. – Posunął się zbyt daleko w swojej wypowiedzi – powiedział poseł.

Reakcja na słowa ambasadora Izraela musi być ostrzejsza

Zdaniem szefa Komisji ds. UE ambasador Izraela powinien być wezwany do MSZ. – Zginął Polak, osoba absolutnie niewinna, mocno zaangażowana w działania pomocowe, humanitarne. Nigdy nie może być na to zgody, jakakolwiek nie byłaby wojna i czy robi to Izrael czy inny kraj – powiedział Kobosko. - Rozumiem, że wczoraj MSZ zbierało informacje, rozumiem, że pierwsza reakcja była spokojna i wyważona, ale po tym, co pan ambasador był łaskaw napisać – reakcja musi być ostrzejsza – tłumaczył.