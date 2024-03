Prezydent Władimir Putin w wywiadzie dla państwowych mediów odniósł się do starć przy granicy z Ukrainą. Jego zdaniem mają one związek ze zbliżającymi się wyborami.

- Głównym celem, nie mam co do tego wątpliwości, jest, jeśli nie zakłócenie wyborów prezydenckich w Rosji, to przynajmniej w jakiś sposób zakłócenie normalnego procesu wyrażania woli obywateli. To jest pierwsza rzecz. Druga to efekt informacyjny. Trzecią rzeczą jest to, że „jeśli nam się uda, zyskamy jakąś szansę, jakiś argument, jakąś kartę przetargową w ewentualnym przyszłym procesie negocjacji: my zwrócimy to wam, a wy zwrócicie to nam” - ocenił Putin.

Władimir Putin: Wśród walczących z Rosji ochotników są zagraniczni najemnicy

Prezydent podkreślił, że atak przeprowadzono w momencie, gdy Ukraina odnosi porażki na froncie.

Putin uważa również, że wśród ochotników są zagraniczni najemnicy. - Wróg próbował zaatakować przede wszystkim grupami dywersyjnymi - oto najnowszy raport Sztabu Generalnego - do 300 osób, w tym zagranicznych najemników — powiedział.