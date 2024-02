Huti ostrzelali statek płynący do Iranu. Pierwszy taki przypadek

USA i Wielka Brytania regularnie atakują cele w Jemenie

W związku z atakami prowadzonymi przez Huti wiele statków omija obecnie wody Morza Czerwonego — w takiej sytuacji żegluga z Azji do Europy wydłuża się o ok. 10-14 dni, ponieważ wymaga opłynięcia kontynentu afrykańskiego. Przez Morze Czerwone, w normalnych warunkach, przepływa ok. 15 proc. wszystkich towarów transportowanych drogą morską.



USA i Wielka Brytania od kilku tygodni regularnie atakują cele w Jemenie chcąc zmniejszyć potencjał militarny Hutich.