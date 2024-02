Wstrzymania dostaw części do myśliwców piątej generacji do Izraela domagały się organizacje Oxfam Novib, PAX i The Rights Forum.

Izrael oskarżony o wykorzystywanie myśliwców F-35 do łamania praw wojny w Strefie Gazy

Organizacje domagały się tego, ponieważ izraelskie F-35 mogą brać udział w czynach noszących znamiona ludobójstwa i naruszeniach praw regulujących sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych w Strefie Gazy.



Wcześniej sąd niższej instancji orzekł, że Holandia może nadal dostarczać części do F-35 do Izraela. - Holenderskie państwo musi natychmiast wstrzymać dostawy części do F-35 do Izraela - argumentowała wcześniej przed sądem prawniczka Liesbeth Zegveld.

28 tys. Tylu cywilów miało zginąć w Strefie Gazy po 7 października w wyniku odwetowych działań Izraela

- Jesteśmy do tego zobowiązani... artykułem 1 Konwencji Genewskiej, to zobowiązanie wynikające z Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, wynika też z prawa o eksporcie - dodała.