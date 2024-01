Nieoficjalnie: Izrael ma ofertę dla Hamasu

W Strefie Gazy nadal przetrzymywanych jest ok. 130 izraelskich zakładników wziętych do niewoli 7 października. Rodziny zakładników i izraelska opinia publiczna wywierają silną presję na rząd Beniamina Netanjahu, by ten doprowadził do jakiegoś porozumienia, które pozwoli na powrót zakładników do domów.



Jeśli porozumienie wejdzie w życie, działania militarne wymierzone w Hamas będą prowadzone na mniejszą skalę i z mniejszą intensywnością po zakończeniu zawieszenia broni

W niedzielę doradca prezydenta USA Joe Bidena, Brett McGurk, udał się w niedzielę do Egiptu i Kataru, gdzie ma prowadzić rozmowy w sprawie porozumienia, które pozwoliłoby na uwolnienie zakładników Hamasu.



Przedstawiciele administracji USA w rozmowie z serwisem Axios twierdzą, że tylko takie porozumienie mogłoby doprowadzić do zawieszenia broni w Strefie Gazy.



Hamas nie odpowiedział jeszcze na najnowszą propozycję Izraela. Jednak przedstawiciele izraelskiej administracji wyrażają „ostrożny optymizm” w kwestii możliwych postępów w negocjacjach dotyczących uwolnienia zakładników.



Jaką propozycję przedstawił Izrael Hamasowi?

Porozumienie zaproponowane przez Izrael obejmuje uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas oraz zwrócenie przez Palestyńczyków ciał zakładników, którzy zginęli. Uwalnianie zakładników miałoby odbywać się etapami: najpierw uwolnione miałyby zostać wszystkie kobiety-cywile, które są jeszcze w niewoli Hamasu, a także mężczyźni w wieku powyżej 60 lat i zakładnicy, którzy wymagają pilnej opieki medycznej.