„Mało prawdopodobne, by miała znaczący wpływ na przebieg walk” – napisał chiński ekspert wojskowy Yin Jie w piśmie „Ordnance Industry Science and Technology”. Tej miażdżącej krytyce Chińczyk poddał rosyjski pocisk hipersoniczny Kindżał. Był to jeden z pięciu typów nowej, rosyjskiej broni jakie w 2018 roku Władimir Putin prezentował publicznie zapewniając, że „nie mają równych na świecie”, a Kindżał pokona nawet „przyszłościowe systemy obrony powietrznej”.