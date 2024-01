Wojna czy pokój między Chinami a Tajwanem

W Pekinie narastają więc obawy, że utrzymanie najwyższego urzędu w państwie przez DPP w końcu doprowadzi do ogłoszenia niezależności kraju. W rozumieniu Xi Jinpinga to byłaby prowokacja, na którą musiałby odpowiedzieć siłą. Tym bardziej, że na ewentualną interwencję nie ma lepszego czasu niż teraz. A to dlatego, że Ameryka nie tylko jest zajęta dwoma innymi konfliktami – w Ukrainie i w Izraelu – ale także coraz mocniej wciągnięta w kampanię wyborczą, którą duże szanse ma wygrać Donald Trump.

– Tajwańczycy będą musieli rozstrzygnąć, czy chcą wojny czy pokoju – mówi otwarcie Hou Yu-ich, były komendant policji, a dziś kandydat w wyborach prezydenckich głównej partii opozycyjnej Kuomintang. To ugrupowanie założone przez Czang Kaj-szeka dziś paradoksalnie opowiada się za zbliżeniem z Pekinem, choć nie zjednoczeniem kraju. Dlatego jest faworytem Xi Jinpinga.

Na pytanie, na ile jest prawdopodobna chińska inwazja wyspy, tajwański minister spraw zagranicznych Joseph Wu powiedział w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”: „Nikomu nie jest łatwo zrozumieć proces podejmowania decyzji przez Chiny. Jest on bardzo hermetyczny. Kluczowe decyzje zapadają w bardzo wąskim gronie czy wręcz należą wyłącznie do Xi Jinpinga. A to powoduje, że urzędnicy niższego szczebla, w obawie przed urażeniem prezydenta, mogą nie podawać mu prawdziwych informacji. To może obejmować tak fundamentalne sprawy jak ewentualne skutki gospodarcze wojny, zaangażowanie się w nią Stanów Zjednoczonych czy Japonii”.

Agencja Bloomberg szacuje, że konflikt o Tajwan kosztowałby światową gospodarkę trudną do wyobrażenia sumę 10 bilionów dolarów, jakieś 10 proc. globalnego dochodu narodowego. To nieporównywalnie więcej niż wojna w Ukrainie czy nawet kryzys finansowy sprzed kilkunastu lat. Tak się dzieje nie tylko z uwagi na skalę chińskiej gospodarki, ale także znaczenie Tajwanu jako czołowego producenta najbardziej zaawansowanych półprzewodników, a także rolę Cieśniny Tajwańskiej, kluczowego akwenu dla międzynarodowego handlu.

Wzorowa demokracja na Tajwanie

Jednak w Tajpej żywe są obawy, że aspekt gospodarczy pchnie Xi Jinpinga ku interwencji. Chiny przeżywają bowiem bezprecedensowe od zainicjowania przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. liberalnych reform trudności ekonomiczne. Załamuje się rynek nieruchomości, a eksport przestaje rosnąć. To może skłonić chińskiego przywódcę do odwrócenia uwagi coraz bardziej niezadowolonego społeczeństwa od problemów życia codziennego na rzecz narodowej krucjaty przeciw zewnętrznemu wrogowi.