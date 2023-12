Matki i żony zmobilizowanych Rosjan chcą ich powrotu z wojny

Następnie wierni Kremlowi blogerzy z impetem zaatakowali regionalne kanały czatowe „Put' domoj”, twierdząc, że grupy żon i matek żołnierzy stworzyli pracownicy Fundacji Antykorupcyjnej (FBK) uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w celu wszczynania protestów w Rosji. Czołowy kremlowski propagandysta Władimir Sołowiow opublikował listę kanałów czatowych, prowadzonych rzekomo przez „zagraniczne tajne służby”. Kanał „Put’ domoj” został w końcu oznaczony jako „fake”, ale Telegram nie podaje, z jakich powodów.

W Nowosybirsku bliskim zmobilizowanych mężczyzn udało się natomiast porozumieć z władzami i odbyć spotkanie w miejscowym domu kultury, jednak bez niezależnych dziennikarzy. Wolno było natomiast robić zdjęcia smartfonami. Na spotkanie przyszło około 30 osób. Jedna z kobiet zwróciła się w nakręconym filmie do Władimira Sołowiowa słowami: – Nie jesteśmy wrogami ludu, jesteśmy ludem. Także nasi synowie i mężowie na froncie są ludem.

Jakie szanse ma ruch antywojenny?

Rosyjski opozycjonista Leonid Gosman uważa, że ten protest to dla Kremla sprawa drażliwa i może doprowadzić do zmian politycznych w kraju. Nie sądzi jednak, by władze ustąpiły wobec żądań kobiet, gdyż zostałoby to zinterpretowane jako „słabość władzy państwowej”. – Gdyby władza wyszła im naprzeciw, to również inne kobiety zażądałyby powrotu swoich mężczyzn. Jeśli nie wyjdzie im naprzeciw, to nie będzie wprawdzie masowych protestów, ale reputacja rządu centralnego będzie nadal cierpieć – mówi Gosman.

Dla wielu zmobilizowanych zaczyna się już druga zima na froncie. Będzie to potęgować niezadowolenie – twierdzi adwokat i bloger Nikołaj Bobrinski. W akcjach kobiet widzi szansę na spopularyzowanie ruchu antywojennego w Rosji. Ekspert wskazuje ponadto na nadchodzące wiosenne wybory prezydenckie w Rosji. – Ważne, by nie przegapić tych wyborów, które nawet w razie ustalonego z góry oficjalnego wyniku mogą się stać okresem ożywienia społecznego, a poza tym umożliwią bezpieczne odbywanie wieców – jeśli kandydaci w ogóle będą gotowi mówić o zmobilizowanych.

Od września 2022 roku istnieje „Rada Matek i Żon” żołnierzy, która wystawiała pikiety w Petersburgu w pobliżu prokuratury wojskowej i kwatery głównej Zachodniego Okręgu Wojskowego. Kobiety żądały zabrania ich odbywających służbę wojskową synów z objętego ostrzałem rosyjskiego regionu Biełgorodu. Kierowniczka organizacji Olga Zukanowa była wielokrotnie zatrzymywana, a w lipcu 2023 roku ministerstwo sprawiedliwości napiętnowało ją jako „zagraniczną agentkę”. Organizacja musiała wtedy wstrzymać swoje akcje.