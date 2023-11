Porozumienie Izrael - Hamas nie kończy wojny. Najpierw wymiana kobiet i dzieci

Hamas uprowadził około 240 zakładników podczas wielkiego ataku terrorystycznego na Izrael 7 października. 12 czy 13 z nich ma wrócić do domu prawie siedem tygodni później. A potem przez kolejne trzy dni będą wypuszczane podobnej wielkości grupy – wyłącznie kobiety i dzieci, w sumie 50 osób przez cztery dni. Przewiduje to długo wyczekiwane porozumienie ogłoszone w czwartek nad ranem – zarówno przez Izraelczyków i Hamas, jak i pośrednika, czyli Katar, oraz zaangażowane w proces negocjacji Stany Zjednoczone. Zakładnicy będą wymienieni na 150 Palestyńczyków siedzących w izraelskich więzieniach.

Dojdzie do wstrzymania ognia w Strefie Gazy na pełne cztery dni, choć nie dotyczy to północnej części tego terytorium, gdzie trwa operacja lądowa armii izraelskiej – tam pauzy będą trwały sześć godzin na dobę. Do Strefy Gazy większym strumieniem popłynie pomoc humanitarna dla setek tysięcy Palestyńczyków, których znaczna część musiała w ostatnich tygodniach opuścić własne domy lub ich pozostałości. Gaza dostanie też paliwo, co – jak się obawia część Izraelczyków – wykorzysta Hamas do celów terrorystycznych.

Rozejm zacznie obowiązywać najprawdopodobniej w czwartek o 10 rano. Zapowiedział to Hamas.

Izrael jest skłonny przedłużyć przerwę zgodnie z zasadą: jeden dodatkowy dzień za dziesięcioro kolejnych zakładników.