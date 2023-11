Rosja: nie było zbrodni w Buczy

Obecnie część rosyjskich dziennikarzy podejrzewa, że chodzi o jej wpis w jednej z sieci społecznościowych właśnie z kwietnia 2022 roku na temat mordów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy w podkijowskiej Buczy. Oficjalna, kremlowska propaganda twierdzi, że w mieście rosyjscy żołnierze nie dokonali żadnych zbrodni (nikogo również tam nie okradli), wszystkie zaś nagrania z Buczy są „aktorską inscenizacją”.

Artykuł kodeksu karnego o rozpowszechnianiu fałszywych informacji o rosyjskiej armii dopisano do niego tuż po rozpoczęciu inwazji, w marcu 2022 roku. Przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.

Jednak, by ukarać Jamalę Rosjanie musieliby ją najpierw złapać, co nie wydaje się możliwe. Miejscowe sądy wyżywają się za to na mieszkańcach samej Rosji. Od rozpoczęcia jawnej agresji skazano za „fake’i o armii” kilkaset osób. Ostatnio takie wyroki sięgają 7-8 lat więzienia.