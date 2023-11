Ukraińcy twierdzą, że odepchnęli Rosjan od lewego brzegu Dniepru

Wojska ukraińskie zepchnęły najeźdźców 3-8 km od lewego brzegu rzeki Dniepr w obwodzie chersońskim, więc ogień artyleryjski nie dociera już do prawego brzegu - przekazała Natalia Humeniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe ukraińskiej armii.

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine