Wojna w Ukrainie. Zajadłe walki nad Dnieprem, sytuacja niejasna

Ale zdobycze sięgają tylko od brzegu Dniepru do jego starorzeczy oraz dopływów (zarówno w dole rzeki, jak i w okolicach Krynek nazywają się one Konka, choć nie łączą się ze sobą) – 3-5 kilometrów w głąb okupowanego terytorium. Wszystkie większe miejscowości, położone na wyższym terenie (np. Aleszki naprzeciwko Chersonia) są nadal w rękach Rosjan.

Rajdy oddziałów specjalnych czy duża operacja

- Lewy brzeg tylko zaczynamy oswajać. To są działania rajdowe: wejść, wykonać zadanie, wycofać się – twierdzi ukraiński ekspert Roman Switan. Jednak jego słowom przeczy rozległość terenu starć, choć koncentrują się one w 3-4 miejscach, gdzie znajdują się większe ukraińskie siły. To okolice wysadzonych mostów przez Dniepr: kolejowego (w pobliżu Aleszek) i drogowego (na wschód od niego) i właśnie Krynek, gdzie Ukraińcy opanowali najwięcej terenu.

- Gdy połączą się te rejony to będzie poważny przyczółek – mówi.

Jeden czy kilka

Ale inny ukraiński ekspert, pułkownik rezerwy Konstanty Maszowec uważa, że to już się częściowo stało. Według niego oba przyczółki koło wysadzonych mostów mają już łączność ze sobą, i sięgają dalej na północ. Nie wiadomo tylko, czy żołnierze spod Aleszek mogą wzdłuż brzegu dotrzeć do odległych o ok. 20 km Krynek.

Tam z kolei Ukraińcy przedostali się do lasów na południe i południowy wschód od wioski, i starcia przybrały formę wojny manewrowej, a nie tylko pozycyjnej – jak w zabudowaniach samych Krynek. Rosjanie walczą tu w niedogodnej pozycji, bowiem za plecami mają duży Park Narodowy Aleszki, będący ogromną połacią nie dającego się przejść piasku (jak Pustynia Błędowska w Polsce).