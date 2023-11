Syn Prigożyna dostał część najemników w spadku

Zwarte niegdyś środowisko najemników Prigożyna rozpada się na małe kawałeczki.

Targ najemników

Największe wojny kolonialne rosyjskich najemników (w Syrii i Libii) przejmuje bowiem ministerstwo obrony. Na te wojny werbuje „wagnerowców” wiceminister Junus-bek Jewkurow, który w czasie ich rebelii 24 czerwca spotykał się z Jewgienijem Prigożynem w sztabie rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem. Sztab zajęli „wagnerowcy”, a Prigożyn publicznie nakrzyczał na Jekurowa za zwracanie się do niego per ty.

Obecnie najemnicy bardzo niechętnie idą na służbę bezpośrednio do resortu. Sprzeciw wobec podpisywania kontraktów z ministerstwem był jedną z przyczyn rebelii. Ale ci, których bunt zastał poza granicami Rosji już to zrobili.

Kolejną firmą, która stara się odtworzyć Grupę Wagnera jest „prywatna kompania wojskowa Reduta” – stworzona przez wywiad wojskowy GRU i znajdująca się pod jego bezpośrednią kontrolą. Do Reduty przeszedł z Wagnera Andriej Troszew pseudonim Siwy, którego sam prezydent Putin wyznaczył na następcę Jewgienija Prigożyna. Nie cieszy się respektem w środowisku najemników, nie wiadomo więc ilu przyciągnie do siebie. Za to będą mieli gwarancję walki wyłącznie w Ukrainie.

Kamerton gra dla Czeczenów

Jeszcze jedną grupę próbuje zebrać wokół siebie właśnie kochanek propagandystki Kaszewarowej, jeden z młodszych dowódców byłej Grupy Wagnera, Siergiej Pietrenko pseudonim Granit. Jako jedyny z jako tako znanych dowódców najemników zgodził się przejść do czeczeńskiego oddziału specjalnego Achmat i pociągnął podobno za sobą około 50 ludzi. Ale byli „wagnerowcy” twierdzą, że wszyscy oni ci byli z „Projektu K”, jak w Grupie nazywano więźniów zwerbowanych na wojnę przez Jewgienija Prigożyna.