Dziwna śmierć adiutanta dowódcy ukraińskiej armii

W sieciach ukraińskich pojawiły się też spekulacje o dywersji, a nawet zabójstwie bliskiego współpracownika Załużnego. Uciąć te plotki postanowiła we wtorek ukraińska prokuratura wojskowa, która rozpoczęła sprawę karną i zdradziła niektóre szczegóły. Adiutant dowódcy ukraińskiej armii rzeczywiście miał otrzymać granaty zachodniej produkcji w „prezencie” od innego wojskowego. Po otwarciu pudełka jeden z granatów wziął do ręki syn majora, do eksplozji doszło, gdy odebrał go dziecku. 13-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala.

– Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli jeszcze pięć podobnych granatów. Podczas przeprowadzenia rewizji u kolegi wojskowego, który zrobił ten niebezpieczny „prezent”, znaleziono dwa identyczne granaty – podała prokuratura wojskowa. Trwa przesłuchanie świadków i przeprowadzane są odpowiednie ekspertyzy.

– Nigdy nie przypuszczałam, że Hennadij zginie w wyniku nieostrożności w swoje urodziny. Granatów nie przekazuje się w prezencie. Nie trzyma się w domu. Musi zostać przeprowadzone szczegółowe śledztwo. Zbadać też trzeba wszystkie okoliczności. Kto i jak podarował prezent, kto go przyjął i jak to się stało – komentowała Mariana Bezuhla, ukraińska deputowana z komitetu bezpieczeństwa, obrony i wywiadu w Radzie Najwyższej. – Trzeba skończyć z kulturą wręczania takich prezentów i świętowania. Zwłaszcza podczas stanu wojennego – dodała.

W czasie trwającej od niemal dwóch lat wojny nad Dnieprem podobne „prezenty” stały się codziennością. Wystarczy przypomnieć o wybuchu pocisku granatnika przeciwpancernego, do którego doszło w grudniu ubiegłego roku w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie. Szef polskiej policji miał otrzymać go w „prezencie” podczas wizyty w Ukrainie. Jak komentowało wówczas MSWiA, eksplodował „podarunek” od jednego z szefów ukraińskich służb.