Strefa Gazy: Jeden z największych szpitali niemal pozbawiony prądu

Tel Awiw przekonuje, że Hamas dysponuje zapasami paliwa, którymi nie dzieli się z ludnością cywilną i tłumaczy, że nie pozwala na wwóz do Strefy Gazy paliwa, ponieważ mogłoby one zostać wykorzystane przez Hamas do zasilania wentylacji i oświetlenia w podziemnych tunelach istniejących pod enklawą.



Trwają walki izraelskiej armii w Strefie Gazy

Tymczasem izraelska armia informuje, że jej piechota i czołgi starły się z oddziałami Hamasu w północnej części Strefy Gazy. W walkach zginąć miało kilkudziesięciu członków Hamasu.



Izrael objął Strefę Gazy całkowitą blokadą po ataku Hamasu z 7 października

W walkach z Hamasem miała uczestniczyć Brygada Piechoty ze Wzgórz Golan. Terroryści z Hamasu mieli prowadzić ostrzał rakietowy, detonować ładunki wybuchowe, a także obrzucać izraelskich żołnierzy i pojazdy granatami.